Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска продвинулись в глубину обороны противника и освободили Новониколаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, сделать это удалось подразделениям группировки войск "Центр".

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ульяновка в ДНР. Контроль над поселком также удалось установить благодаря активным и решительным действиям солдат из подразделений группировки войск "Центр".

Кроме того, был освобожден населенный пункт Зеленый Кут. Российские бойцы нанесли удары по формированиям нескольких бригад ВСУ, из-за чего украинская сторона потеряла до 520 человек и шесть боевых бронированных машин.