Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенные пункты Долгенькое и Новониколаевка в Харьковской и Сумской областях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село Долгенькое удалось взять под контроль в результате действий подразделений группировки войск "Запад", уточнило оборонное ведомство. Тем временем бойцы "Севера" продвинулись в глубину обороны украинской армии и отбили село Новониколаевка.

Кроме того, российская армия нанесла поражение украинским формированиям возле Богуславки, Шийковки, Песчаного, Новосергеевки, Купянска, Ковшаровки в Харьковской области и Кировска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Таким образом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в виде 220 человек, бронеавтомобиля, двух артиллерийских орудий, четырех складов боеприпасов, двух станций радиоэлектронной борьбы, восьми автомобилей и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ульяновка в ДНР. Контроль над поселком удалось установить благодаря активным и решительным действиям солдат из подразделений группировки войск "Центр".

Кроме того, в результате действий этих же бойцов был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в республике. Также солдаты ВС РФ нанесли удары по формированиям нескольких бригад ВСУ, из-за чего украинская сторона потеряла до 520 человек и шесть боевых бронированных машин.