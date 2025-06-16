16 июня, 16:33Политика
Генштаб ВСУ выделил новое направление из-за ситуации в Сумской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Генеральный штаб ВСУ выделил новое направление фронта – северо-слобожанское, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Информация о ходе боевых действий на этом направлении начала публиковаться в ежедневных сводках Генштаба с понедельника, 16 июня. Представители ведомства пояснили, что причиной для его введения послужила ситуация "в приграничье Сумской области".
Кроме того, в Генштабе указали, что харьковское направление было переименовано в южно-слобожанское.
Ранее в Верховной раде Украины призвали жителей Сумской области к эвакуации. Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского за плохую оборону области и посоветовала гражданам "быть реалистами".
До этого власти украинского региона уже объявили срочную эвакуацию людей из 202 населенных пунктов. Сообщалось, что 60% жителей этих зон покинули свои дома.
Сообщалось, что Вооруженные силы России освободили село Алексеевка в Сумской области. Также были взяты под контроль населенный пункт Андреевка и село Яблоновка.
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области