Генштаб ВСУ выделил новое направление из-за ситуации в Сумской области

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Генеральный штаб ВСУ выделил новое направление фронта – северо-слобожанское, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Информация о ходе боевых действий на этом направлении начала публиковаться в ежедневных сводках Генштаба с понедельника, 16 июня. Представители ведомства пояснили, что причиной для его введения послужила ситуация "в приграничье Сумской области".

Кроме того, в Генштабе указали, что харьковское направление было переименовано в южно-слобожанское.

Ранее в Верховной раде Украины призвали жителей Сумской области к эвакуации. Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского за плохую оборону области и посоветовала гражданам "быть реалистами".

До этого власти украинского региона уже объявили срочную эвакуацию людей из 202 населенных пунктов. Сообщалось, что 60% жителей этих зон покинули свои дома.

Сообщалось, что Вооруженные силы России освободили село Алексеевка в Сумской области. Также были взяты под контроль населенный пункт Андреевка и село Яблоновка.