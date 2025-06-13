ВС РФ освободили три населенных пункта в Сумской области и ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили села Яблоновка в Сумской области, Коптево и Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, населенные пункты взяты под контроль в результате решительных наступательных действий. Яблоновку освободили подразделения группировки "Север", Коптево – подразделения группировки "Центр", Комар – подразделения группировки "Восток".

Между тем российская армия развила наступление в Днепропетровской области. В частности, подразделения группировки "Восток" вышли на западную границу ДНР.

Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику двух украинских механизированных бригад и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко в ДНР, а также Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.