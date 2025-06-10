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10 июня, 14:04

Политика

ВС России нанесли удар по военным предприятиям и объектам в Киеве

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотных летательных аппаратов ночью нанесли групповой удар по военным предприятиям и объектам в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Целями удара Вооруженных сил России стали украинские предприятия ракетной, авиационной, судостроительной и бронетанковой промышленности, а также инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и топлива, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, удар был нанесен по сосредоточениям вооружения и техники украинской армии, пунктам управления и расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Все цели были поражены, добавили в Минобороны.

В ночь на 9 июня ВС РФ ударили по украинскому аэродрому тактической авиации. Военный объект располагался в районе Дубно Ровненской области. Массированный удар был нанесен с использованием высокоточного оружия в ответ на террористические атаки киевского режима.

Помимо этого, российские войска атаковали заводы, где производили украинскую военную технику и собирали ударные БПЛА.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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