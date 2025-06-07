ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска в ночь на субботу, 7 июня, нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности и БПЛА. Помимо предприятий ВПК, были поражены цеха сборки ударных беспилотников, пункты технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее российские бойцы с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесли удар по украинскому ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области. В результате был поражен ракетный комплекс ВСУ, радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и две сопровождающие машины.

Немногим ранее ВС РФ поразили командный пункт центра "Юг" Сил специальных операций ВСУ в Николаевской области. Для проведения операции военнослужащие российской армии задействовали "Искандер-М" и дроны "Герань-2".