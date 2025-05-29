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29 мая, 11:40

Политика

ВС РФ уничтожили командный пункт сил спецопераций ВСУ в Николаевской области

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили командный пункт центра "Юг" Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Были задействованы оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" и беспилотники "Герань-2", уточнили в оборонном ведомстве. В результате удара были уничтожены личный состав, включая командование подразделения, а также склад боеприпасов и стоянки техники.

Ведомство также опубликовало видеоролик, снятый средствами объективного контроля. На предоставленных кадрах видна детонация боеприпасов.

Ранее ударом расчета "Искандера" российские военные уничтожили контейнеровоз с имуществом военного назначения и склад контейнеров в порту Одессы. Ликвидированы были около 100 объектов с военным грузом, включая безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.

До этого ВС РФ поразили цех по ремонту самолетов и склады безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в 80 районах были атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих на донецком направлении

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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