24 мая, 17:44Политика
"Искандер" поразил контейнеровоз с военными грузами в порту Одессы
Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" нанесли удар по контейнеровозу с имуществом военного назначения и складу контейнеров в порту Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, на контейнеровозе было около 100 объектов с военным грузом, включая безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.
При этом в результате поражения произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, после этого последовал пожар.
Ранее ударом расчета "Искандера" российские военные уничтожили до 70 украинских солдат в лагере подготовки 1-й бригады спецназа в Сумской области. Лагерь бойцы ВС РФ обнаружили во время разведывательной операции в районе Шостки. В результате в числе ликвидированных оказались 20 инструкторов.
До этого ВС РФ поразили цех по ремонту самолетов и склады безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в 80 районах были атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Подразделения группировки "Центр" ВС РФ освободили Новую Полтавку в ДНР