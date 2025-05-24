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24 мая, 17:44

Политика

"Искандер" поразил контейнеровоз с военными грузами в порту Одессы

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" нанесли удар по контейнеровозу с имуществом военного назначения и складу контейнеров в порту Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, на контейнеровозе было около 100 объектов с военным грузом, включая безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.

При этом в результате поражения произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, после этого последовал пожар.

Ранее ударом расчета "Искандера" российские военные уничтожили до 70 украинских солдат в лагере подготовки 1-й бригады спецназа в Сумской области. Лагерь бойцы ВС РФ обнаружили во время разведывательной операции в районе Шостки. В результате в числе ликвидированных оказались 20 инструкторов.

До этого ВС РФ поразили цех по ремонту самолетов и склады безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в 80 районах были атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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