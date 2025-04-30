Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Село удалось взять под контроль благодаря действиям подразделения группировки войск "Запад", подчеркнули в оборонном ведомстве. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад украинской армии.

Также ВС РФ нанесли поражение еще двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск ДНР.

В результате украинская армия лишилась 220 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии западного производства. Также Вооруженные силы РФ уничтожили склад боеприпасов.

Ранее действиями подразделения группировки "Запад" были освобождены села Дорошовка и Каменка Харьковской области.

До этого российские бойцы взяли контроль над населенным пунктом Богдановка в ДНР. Это удалось сделать благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр". В результате украинские войска потеряли до 410 военных.