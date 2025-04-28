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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что для Киева наступил самый мрачный момент военного конфликта. Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на украинского разведчика, имя которого не раскрывается.

Кроме того, журналисты побеседовали с украинскими бойцами под Очеретино, Дзержинском и Калиново. Военные рассказали о том, что ВСУ в скором времени оставят занимаемые ими позиции и начнут отступать.

По мнению политолога Марка Галеотти, Украине и ее западным союзникам не удастся убедить президента США Дональда Трампа улучшить условия мирного договора. Он также отметил, что Киев не в состоянии продолжать вооруженное противостояние с РФ пока Трамп находится в Белом доме или без помощи Вашингтона. Об этом сообщает радио КП, ссылаясь на британскую газету Sunday Times.

Галеотти заявил, что также обречены на провал и надежды на то, что Штаты предоставят Украине желаемые гарантии безопасности.

Ранее российские военнослужащие завершили операцию по освобождению Курской области. Об этом Владимиру Путину сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В своем докладе глава Генштаба указал, что в субботу, 26 апреля, российские войска освободили от украинских боевиков последний населенный пункт региона – село Горналь.