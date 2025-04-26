Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий

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Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с украинской стороной без предварительных условий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Путин говорил о возможности переговоров уже неоднократно.

Путин и Уиткофф встретились в Кремле в пятницу, 25 апреля. С российской стороны на переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Беседа длилась три часа, она носила конструктивный и полезный характер, отметил Ушаков. По его словам, российский лидер и американский политик обсуждали возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Более того, встреча сблизила российские и американские позиции не только по Украине, но и другим вопросам. Диалог между странами будет продолжаться на различных уровнях, отметил помощник президента РФ.