Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Взять контроль над селом получилось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Запад", уточнило оборонное ведомство.

Ранее в результате действий подразделения группировки войск "Запад" российские войска взяли под контроль село Каменка в Харьковской области.

Также Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике.

Взять под контроль село удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр". В результате украинские войска потеряли до 410 военных.

Кроме того, ВС РФ полностью освободили Курскую область от украинской армии 26 апреля.