27 апреля, 10:31Политика
Медведев отметил успехи ВС России в разгроме ВСУ
Фото: министерство обороны РФ
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил успехи Вооруженных сил РФ в разгроме ВСУ в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях", – написал политик в своем телеграм-канале.
Медведев также обратил внимание, что операция по освобождению Курской области была завершена именно на пасхальной неделе.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно докладу главы Генштаба, в субботу, 26 апреля, российские войска освободили от украинских формирований последний населенный пункт региона – село Горналь.
В настоящий момент российские бойцы выявляют в освобожденных районах региона отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться. Полностью проверить и очистить от мин уже удалось 19 населенных пунктов.
Курская область полностью освобождена от украинских войск