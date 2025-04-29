Медведев заявил, что спецоперация должна завершиться победой России

Фото: ТАСС/Александр Река

Специальная военная операция на Украине должна завершиться победой России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".

По его словам, уничтожить надо режим Киева, но не государство, судьба которого является вопросом будущего.

"<...> если эти кровавые выродки или фрики безголовые что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени украинского народа", – цитирует ТАСС зампредседателя Совбеза.

Вместе с тем Медведев обратил внимание, что Вооруженные силы Украины и любые иностранные наемники, занимающие сторону Киева, являются законной целью российской армии, пока продолжается СВО.

Как обратил внимание глава российского МИД Сергей Лавров, одним из ключевых условий урегулирования украинского кризиса, которое будет отвечать интересам безопасности РФ, являются отказ Украины от вступления в НАТО и подтверждение Киевом нейтрального и внеблокового статуса по Декларации о государственном суверенитете государства 1990 года.

При этом Владимир Путин уточнил, что Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий. Сигнал о готовности к прямым контактам должен исходить от Украины, отметил позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.