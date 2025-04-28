Лавров: денацификация Украины и ее нейтральный статус являются условиями урегулирования

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Денацификация Украины и ее нейтральный статус являются условиями урегулирования украинского кризиса, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает "Радио 1".

Министр подчеркнул, что одним из ключевых условий урегулирования, которое будет отвечать интересам безопасности РФ, являются отказ Украины от вступления в НАТО и подтверждение Киевом нейтрального и внеблокового статуса по Декларации о государственном суверенитете государства 1990 года.

"Второе – это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского – языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия", – подчеркнул Лавров.

Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий, заявил ранее Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Тем не менее сигнал о готовности к прямым контактам должен исходить от Украины, отметил позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом говорить о каких-то конкретных условиях сделки по Украине пока рано, подчеркивал официальный представитель Кремля, поясняя, что работа по урегулированию не может вестись в публичном режиме.