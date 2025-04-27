Лавров: Трамп понимает, что Россия не ведет переговоры о целостности территории

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп понимает, что Россия не ведет переговоры относительно целостности своей территории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

Так глава МИД РФ прокомментировал слова Трампа о том, что крымский вопрос сейчас даже не обсуждается.

Кроме того, Лавров ответил на вопрос журналистки о том, понравились ли ему слова главы Белого дома о том, что полуостров официально находится под российским контролем с 2014 года.

"Дело не в том, нравится или не нравится. Суть в том, что он (Трамп. – Прим. ред.) сказал правду, а потом (президент Украины. – Прим. ред.) Владимир Зеленский заявил, что это абсолютно исключено, потому что Крым является частью Украины, согласно Конституции страны", – отметил глава МИД РФ.

При этом никто на Западе не напомнил Зеленскому, что украинская конституция гарантирует также "свободное развитие, использование и защиту русского языка и языков других национальных меньшинств на Украине", добавил российский министр.

"Это тоже записано в конституции, я уже об этом говорил, но вы решили не углубляться в эту тему", – подчеркнул Лавров.

Ранее Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Зеленский также осознает, что полуостров останется в составе РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления Трампа про признание Крыма российским полностью корреспондируются с пониманием властей РФ.