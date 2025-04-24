Песков: заявление Трампа о потере Украиной Крыма корреспондируется с пониманием Москвы

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Слова американского президента Дональда Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым, полностью корреспондируется с пониманием российского руководства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что учет российских интересов является обязательным условием для достижения мира на Украине. По его словам, работа в данном направлении продолжается.

Кроме того, Песков отметил, что Кремль не станет комментировать утечки о предполагаемых деталях мирного плана.

"Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки <...> Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров, которые должны были состояться в Лондоне, США и другие украинские союзники планировали утвердить план полного прекращения огня. По данным СМИ, на встрече Вашингтон хотел выдвинуть предложение о признании Украиной Крыма как территории РФ.

При этом Трамп назвал ситуацию на Украине плачевной. Он заявил, что слова лидера Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, вредят мирным переговорам.