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Представителям Соединенных Штатов, Европы и Украины не удалось встретиться в Британии для обсуждения украинского конфликта, поскольку они не смогли сблизить свои позиции по определенным вопросам. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь, евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что главы МИД Британии, Франции и ФРГ не стали участвовать в переговорах в Лондоне, так как они не верят в возможность прогресса в мирном урегулировании по итогам данной встречи.

"Они понимают, что это просто операция по коммуникации", – добавил французский парламентарий.

По его словам, у европейских лидеров нет плана на случай мира. В их планах есть только продолжение конфликта, добавил Мариани.

Ранее сообщалось, что США и другие союзники киевского режима планировали утвердить план полного прекращения огня на Украине в Лондоне. При этом американский лидер Дональд Трамп выражал надежду, что сделку по урегулированию на Украине удастся заключить в период с 21 по 27 апреля.

Кроме того, СМИ писали, что Вашингтон может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта между РФ и Украиной. По данным журналистов, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в рамках переговоров с украинскими представителями в Лондоне мог поднять вопрос официального признания полуострова российским регионом со стороны США.

Однако президент Украины Владимир Зеленский указывал, что Киев не примет такой вариант. В ответ на это госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон.

Вскоре стало известно, что встреча глав МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины в Лондоне отложена. Однако предполагается, что глава МИД Украины Андрей Сибига встретится с британским коллегой Дэвидом Лэмми.