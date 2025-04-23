Sky News: главы МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины отложили встречу в Лондоне

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Встреча глав МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины в Лондоне по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта отложена. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

По данным издания, вместо этого состоится встреча чиновников Великобритании, Франции, Германии, США и Украины. Однако предполагается, что глава МИД Украины Андрей Сибига встретится с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Ранее сообщалось, что США и другие союзники киевского режима планируют утвердить план полного прекращения огня на Украине в Лондоне. При этом американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута в период с 21 по 27 апреля.

Кроме того, СМИ писали, что Вашингтон может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта между РФ и Украиной. По данным журналистов, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в рамках переговоров с украинскими представителями в Лондоне мог поднять вопрос официального признания полуострова российским регионом со стороны США.

Однако президент Украины Владимир Зеленский указывал, что Киев не примет такой вариант. В ответ на это госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон.