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25 апреля, 11:28

Политика

Сенатор Пушков заявил, что ЕС может расколоться в случае признания Крыма российским

Фото: 123RF/bloodua

Евросоюз может расколоться, если Соединенные Штаты признают Крым российским регионом, заявил сенатор и телеведущий Алексей Пушков. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его телеграм-канал.

Политик подчеркнул, что разногласия в Евросоюзе намного глубже, чем хотят показать европейские политики. По его словам, в ЕС боятся раскола, который может возникнуть, если Штаты признают Крым частью России и снимут антироссийские санкции.

"Да, по сообщениям СМИ, ведущие страны Европы – Франция, Британия и Германия – только что сообщили США, что не пойдут на признание Крыма частью России. Но это не все страны Евросоюза", – подчеркнул Пушков.

Сенатор добавил, что в Европе могут признать крымский вопрос давно решенным и не требующим пересмотра.

Ранее СМИ писали, что, по мнению европейских чиновников, любой шаг США по признанию Крыма российским регионом или требование к Европе ослабить санкции против России "убьет" единство Евросоюза.

Отмечалось, что настойчивость американского президента Дональда Трампа в том, чтобы украинское руководство официально признало Крым российским в рамках мирного соглашения, поставила европейские страны перед выбором: оставаться на стороне Украины или встать на сторону США.

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