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Россия и США могут принять решение о мирном соглашении в рамках украинского конфликта, которое не понравится президенту Франции Эммануэлю Макрону. Такое заявление сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, сообщает aif.ru.

В соцсети Х он написал, что граждане Европы "обезумели" от военных конфликтов. Он также призвал западных лидеров перестать финансировать Украину.

Ранее СМИ писали, что Макрон может стать представителем Евросоюза на переговорах с РФ о заключении мира на Украине. По словам журналистов, к этому шагу его подталкивают страны – участницы "коалиции желающих".

При этом французский лидер рассказывал, что страны Запада будут рассматривать возможность отправки военных в Киев, Львов и Одессу. По его мнению, европейские государства могут развернуть военный контингент на украинской территории без согласия РФ.