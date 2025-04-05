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Лидер Франции Эмманюэль Макрон может стать представителем Евросоюза на переговорах с Россией о заключении мира на Украине. К этому шагу его подталкивают другие страны-участницы "коалиции желающих", сообщает британское издание The Daily Telegraph.

Участники коалиции считают, что Макрон хорошо подходит на эту роль, так как ранее глава Франции поддерживал тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. При этом издание отмечает, что французский лидер будет готов взять на себя эту роль, когда наступит время, однако сейчас такой возможности еще не представилось.

Макрон ранее заявлял, что западные государства будут рассматривать возможность отправки военных в Киев, Львов и Одессу. По его мнению, европейские страны могут развернуть военный контингент на территории Украины без согласия России.

Однако размещение военных под любым флагом на Украине будет рассматриваться как участие страны в украинском конфликте, подчеркивала исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.