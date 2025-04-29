Медведев заявил, что отношения России и Европы прошли точку невозврата

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Отношения России с Европой прошли точку невозврата. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание. Первые".

По словам политика, России не с кем и не о чем разговаривать в Старом Свете.

"Даже по сравнению со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там какие-то технические фигуры, причем именно русофобской направленности", – цитирует ТАСС Медведева.

Кроме того, подчеркнул он, количество санкций достигло своего апогея. Медведев напомнил, что история санкций в отношении России ведет свое начало с сентября 1917 года, в их числе блокады, правила лицензирования, ввозные пошлины и другие ограничения.

"Запредельное их количество. Но это не сейчас случилось, просто сейчас их абсолютный апогей – 30 тысяч или больше, по-разному можно считать", – заключил политик.

Как ранее заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, узкий круг стран Западной Европы является источником всех самых крупных военных конфликтов за последние 300 лет.

По его словам, осмыслить эту информацию с опорой на исторический опыт и сделать выводы позволяет грядущее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В СВР РФ также считают, что Европа подрывает миротворческие усилия США. Больше всего европейцев интересуют разные бизнес-проекты Штатов с российскими компаниями "Газпром", "Роснефть", "Ростех" и "Росатом".