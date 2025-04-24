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Европейские разжигатели войны развертывают свою кампанию по подрыву миротворческих усилий лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В частности, Европа хочет использовать фальсификации для дискредитации политики США и торпедирования переговорного процесса по урегулированию на Украине. Больше всего европейцев интересуют разные бизнес-проекты Штатов с российскими компаниями "Газпром", "Роснефть", "Ростех" и "Росатом".

"Они явно забыли об относительно недавних безуспешных обвинениях Трампа в пророссийской ориентации в период его первого президентского срока. Попытки инкриминировать тогда американскому лидеру преступные связи с Москвой оказались смехотворными", – напомнили в СВР.

Когда американский лидер вернулся в Белый дом, то он рассекретил файлы расследования, чтобы показать миру предвзятость его противников из ФБР и американского Минюста.

Также в сообщении СВР говорится, что европейские спецслужбы пытаются сделать бесконечным конфликт на Украине между европейскими членами НАТО и Россией.

"Наступая на старые грабли, европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблонным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели", – добавили в СВР.

Ранее СМИ писали, что европейские чиновники боятся потерять единство Евросоюза (ЕС) в случае признания Вашингтоном Крыма как российского региона либо в случае требований ослабить европейские санкции против РФ. Кроме того, в ЕС боятся срыва саммита НАТО, который должен пройти в конце июня.

Уточнялось, что европейские лидеры поставлены перед фактом – или остаться на стороне Украины, или встать на сторону США. В частности, утверждали журналисты, что США оказались возмущены отказом Украины принять предложение о признании Крыма частью российской территории. Именно поэтому американские дипломаты якобы решили отказаться от переговоров по украинскому конфликту, которые должны были пройти в Лондоне.

