Фото: ТАСС/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Победа России в конфликте на Украине окажется угрозой для НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в беседе с Tagesschau.

По его словам, Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву, даже в случае остановки поддержки Вашингтона.

При этом, как подчеркнуло издание Unherd, Европе необходимо согласиться на американскую сделку по завершению конфликта, поскольку Украине не удастся переломить ход событий.

"Из всех возможных плохих исходов она наименее худшая. Печальная правда заключается в том, что у нас, европейцев, нет альтернатив", – цитирует радио КП материал издания.

Ранее Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Украины. Кроме того, он указал, что пока рано говорить о каких-то конкретных условиях сделки. Работа по урегулированию не может вестись в публичном режиме, добавил Песков.

