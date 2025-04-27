Орбан призвал Европу прекратить "военный психоз" из-за Украины

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости остановить "военный психоз", охвативший европейские страны. Об этом венгерский политик написал на своей странице в соцсети X.

Орбан подчеркнул, что без Соединенных Штатов "у Украины нет шансов". При этом, по его словам, Европа продолжает цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственным настоящим выходом из украинского кризиса является путь к миру, добавил премьер Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что его страна не поддержала заявление Евросоюза по Украине на саммите в Брюсселе, так как оно направлено на поддержку военных действий и противоречит мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за мир и присоединение к усилиям США, а не за продолжение конфликта.

По словам Орбана, предложенный на саммите документ предполагал увеличение помощи Украине для продолжения военных действий.