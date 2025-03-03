Экс-премьер Польши Миллер назвал утопией разговоры о единении в Европе

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Разговоры о полном единении в Европе – это утопия. Такое заявление в беседе с порталом Onet сделал бывший премьер Польши Лешек Миллер, комментируя итоги прошедшей в Лондоне встречи лидеров европейских стран.

Он считает, что ЕС не способен единогласно присоединиться к стратегиям, которые были представлены. Кроме того, любые европейские инициативы по мирному урегулированию по Украине в большей степени зависят от взаимодействия с США, без этого они останутся лишь проектами, уточнил Миллер.

Ранее лидеры европейских стран провели экстренный саммит в Лондоне для обсуждения поддержки Украины после перепалки украинского президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом.

Как писали СМИ, премьер Британии Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон хотят представить Трампу страны, готовые предоставить Киеву гарантии безопасности после урегулирования конфликта.

Политики намерены создать коалицию стран "Европа-плюс", в которую будут включены государства, не входящие в ЕС, но готовые обеспечить безопасность мирной сделки по Украине. Однако для реализации этих намерений нужна поддержка американского президента, уточняли журналисты.