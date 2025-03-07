Орбан заявил, что Венгрия не поддержала заявление ЕС по Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержала заявление Евросоюза по Украине на саммите в Брюсселе, так как оно направлено на поддержку военных действий и противоречит мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

"Венгрия осталась на стороне мира. Мы сказали, что войну продолжать не следует и мы должны поддержать президента США (Дональда Трампа. – Прим. ред.) с максимально возможной силой и энергией, чтобы он достиг успеха в ходе мирных переговоров (с Россией. – Прим. ред.)", – сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия выступает за мир и присоединение к усилиям США, а не за продолжение конфликта. По словам Орбана, предложенный на саммите документ предполагал увеличение помощи Украине для продолжения военных действий.

Заявление Евросоюза по Украине было опубликовано как текст, одобренный остальными 26 странами-членами, и будет вновь обсуждаться на следующем саммите 20–21 марта.

Ранее лидеры государств Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU), предложенный Еврокомиссией. Согласно документу, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

При этом конфликт на Украине, как указано в документе, представляет для ЕС "экзистенциальную угрозу". Там утверждается, что "от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС".