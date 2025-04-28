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Украинский президент Владимир Зеленский готов отказаться от своих требований по возвращению Крыма Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему: "Может быть, вы обратитесь к (экс-президенту США Бараку. – Прим. ред.) Обаме? Спросите его, почему он уступил его (Крым. – Прим. ред.)?" – приводит ТАСС слова Трампа.

Глава Белого дома также рассказал, что во время общения с Зеленским в Ватикане тот показался ему более спокойным, чем на провальных переговорах в Вашингтоне.

"Думаю, он понимает происходящее и хочет заключить сделку", – добавил Трамп.

Ранее Трамп назвал нелепой идею возвращения Крыма Украине в рамках урегулирования конфликта. Лидер США подчеркнул, что полуостров останется в составе России в рамках предстоящей сделки, и Зеленский осознает это.

Слова Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым, полностью корреспондируется с пониманием российского руководства, отметили в Кремле. Учет российских интересов является обязательным условием для достижения мира на Украине.

Зеленский признался, что Киев не способен вернуть Крым военным путем. Тем не менее он заявил, что власти страны будут обсуждать любые территориальные вопросы только после полного прекращения огня.