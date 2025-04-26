Зеленский признал, что Украина не в состоянии вернуть Крым

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не способен вернуть Крым военным путем. Об этом он сообщил в интервью украинским СМИ.

"Я соглашаюсь с президентом (США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом. У Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым", – приводит ТАСС фрагмент из интервью с Зеленским.

Одновременно с этим лидер Украины вновь заявил, что власти страны будут обсуждать любые территориальные вопросы только после полного прекращения огня.

Ранее Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Зеленский также осознает, что полуостров останется в составе РФ.

Заявления Трампа про признание Крыма российским полностью корреспондируются с пониманием властей РФ, подчеркнули в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что учет интересов России является обязательным условием для урегулирования конфликта на Украине.

Между тем, по информации СМИ, европейские чиновники считают, что любой шаг Вашингтона по признанию Крыма российским регионом или требование к Европе ослабить санкции против России "убьет" единство Евросоюза.