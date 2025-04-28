Песков: Россия ждет от Украины сигнал о возобновлении прямых переговоров

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Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не видим никаких действий", – добавил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал возможность нового разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря российского лидера, на данный момент этой беседы нет в графике Путина, однако при необходимости она может быть оперативно согласована.

Ранее президент России во время переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. В Кремле уточнили, что глава государства неоднократно говорил о возможности переговоров.

При этом Песков отметил, что пока рано говорить о каких-то конкретных условиях сделки по Украине. Работа по урегулированию не может вестись в публичном режиме. Представитель Кремля также добавил, что понимание Трампом ситуации вокруг украинского конфликта во многом совпадает с российской позицией.