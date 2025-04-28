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01:56

Политика

Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио 27 апреля, сообщили в МИД РФ.

Они обсудили ключевые аспекты политического диалога Москвы и Вашингтона, основное внимание было уделено тематике украинского кризиса. Стороны подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров, чтобы согласовать надежный путь к долгосрочному устойчивому миру.

Помимо этого, Лавров и Рубио затронули и другие международные вопросы. В заключение было условлено продолжать контакты РФ и США на всех уровнях.

Ранее Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп понимает, что Россия не ведет переговоры относительно целостности своей территории. Так глава МИД РФ прокомментировал слова Трампа о том, что крымский вопрос сейчас даже не обсуждается.

В свою очередь, Рубио рассказал, что Соединенные Штаты не вводят новые антироссийские санкции, поскольку Вашингтон надеется урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. По словам политика, введение санкций приведет к тому, что стороны начнут отдаляться от мирного урегулирования.

Лавров заявил, что Трамп осознает важность устранения первопричины конфликта на Украине

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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