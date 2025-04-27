Лавров прокомментировал слова Трампа о "тысячах" украинских детей

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о "тысячах" украинских детей, опирался на рекомендации "каких-то экспертов". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS.

"Задолго до того, как поступил запрос из Вашингтона, мы занимались вопросом судьбы детей, которым во время конфликта пришлось покинуть свои дома, они остались без своих семей. Большинство этих детей были определены в детские дома", – подчеркнул российский министр.

Также Лавров отметил, что российская сторона всегда делилась всей информацией об детях, оставшихся без дома или семьи из-за конфликта на Украине. По его словам, как только их близкие заявляли о себе, дети возвращались домой. Данный процесс продолжается примерно три года между омбудсменами России и Украины, добавил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров напомнил, что раз в два-три месяца Москва организует с Киевом обмены при посредничестве Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые "не поднимают шума по поводу того, что они делают".

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что две сестры вернулись в Россию из Украины при посредничестве Катара и при содействии аппарата уполномоченного по правам ребенка.

Омбудсмен рассказала, что дети проживали на Украине с бабушкой и дедушкой, а их мать работала в РФ и регулярно их навещала. После начала спецоперации вернуться за дочерьми на Украину женщина уже не смогла.

Львова-Белова уточнила, что на данный момент с близкими в России воссоединились 17 детей из 11 семей и 95 детей из 75 семей вернулись к родственникам на Украине и в других странах.