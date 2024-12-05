Львова-Белова: новые группы детей воссоединят с семьями в РФ и на Украине в 2025 году

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Новые группы детей воссоединятся со своими семьями в России и на Украине в 2025 году. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она сообщила, что работа в этом вопросе с украинской стороной не останавливается, однако до нового года не получится успеть воссоединить больше групп.

"До конца года, я думаю, вряд ли будут группы. Но у нас в разработке есть и с одной, и с другой стороны дети и семьи, с которыми сейчас мы работаем по документам, по согласованию", – цитирует омбудсмена РИА Новости.

Всего аппарату уполномоченного по правам ребенка удалось воссоединить с родственниками в РФ 15 детей из 10 семей, на Украине и в третьих странах – 87 детей из 69 семей.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 украинских пленных, которых, по ее словам, Киев не желает включать в список для обмена. Она также добавила, что Украина не соглашается забирать украинских военных, которые более года содержатся в России.