Академик РАН Онищенко предложил запретить усыновление детей из РФ для всех иностранцев

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В России необходимо запретить усыновление детей для всех иностранцев. Об этом в беседе с радио КП заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, такое усыновление стоит разрешать только по отдельным показаниям. Врач подчеркнул, что сегодня многих детей из России продолжают усыновлять и вывозить за рубеж.

"И я не исключаю, что и на органы вывозят их, под видом того, что усыновляют, а потом просто умерщвляют и все. Поэтому вот эту тему сегодня надо развивать. Сам факт принятия закона очень важный – это в том числе и политический посыл так называемому развитому обществу, которое уже скатилось до животного существования", – сказал Онищенко.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. До этого закон одобрил и Совет Федерации. Согласно ему, изменения вносятся в Семейный кодекс РФ.

Так, новыми нормами запрещается усыновлять и брать под опеку детей из России лицам, являющимся гражданами государства, где разрешена смена пола с помощью медицинского вмешательства или же путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.