Совфед одобрил запрет усыновлять детей из РФ гражданам стран, где можно менять пол

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о запрете усыновлять детей из России гражданам стран, где разрешена смена пола.

Изменения внесут в Семейный кодекс РФ. Его предлагается дополнить нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, в котором разрешена смена пола с помощью медицинского вмешательства или же путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.

По словам авторов инициативы, в настоящее время в мире смену пола без ограничений, как юридическую, так и медицинскую, разрешают 35 стран. Еще две страны разрешают смену пола только по медицинским показаниям.

Ранее законопроект в трех чтениях приняла Госдума. В сопроводительном тексте к закону было указано, что с 2023 года в России запрещено менять пол, за исключением случаев, когда это необходимо для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний.

Кроме того, граждане России, которые сделали операцию по смене пола за границей, не могут быть опекунами или усыновителями детей на российской территории. Однако до сих законодательно не было установлено ограничение на усыновление российских детей гражданами стран, где такие операции разрешены.