ГД приняла закон о запрете усыновления в страны с разрешенной сменой пола

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Госдума в ходе третьего заседания приняла закон о запрете усыновления детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или изменения удостоверяющих личность документов, а также лицам без гражданства, которые имеют постоянное место жительства в указанных государствах.

В сопроводительном тексте к закону указано, что с 2023 года в России запрещено менять пол, за исключением случаев, когда это необходимо для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний.

Кроме того, граждане России, которые сделали операцию по смене пола за границей, не могут быть опекунами или усыновителями детей на российской территории. Однако законодательно не установлено ограничение на усыновление российских детей гражданами стран, где такие операции разрешены.

В статье 165 Семейного кодекса нет запрета на изменение пола приемным родителям, которые усыновили ребенка из России. Однако в материалах к закону указано, что государство может проверить, не сменили ли потенциальные усыновители пол, только в момент усыновления на территории России.

Это означает, что после усыновления ребенка из России в другой стране родитель может изменить его пол, что недопустимо, отметили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикеры Анна Кузнецова, Ирина Яровая и другие депутаты, принимавшие участие в подготовке проекта.

Ранее в Совфеде разработали законопроект, предполагающий ограничение количества детей, взятых под опеку, до трех. Однако исключением будут те случаи, когда под опеку или попечительство подпадают братья или сестры, а также дети, которые ранее воспитывались с одним лицом или в одной семье.