Сенатор Гибатдинов предложил ограничить число детей, которых можно опекать

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В Совфеде разработали законопроект, предполагающий ограничение количества детей, взятых под опеку, до трех. Авторами данной инициативы выступили сенатор Айрат Гибатдинов и глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, пишет РИА Новости.

При этом количество этих детей не включает в себя полнокровных. Однако исключением будут те случаи, когда под опеку или попечительство подпадают братья или сестры, а также дети, которые ранее воспитывались с одним лицом или в одной семье.

Помимо этого, законом хотят запретить брать за раз под опеку более чем одного ребенка, исключением станет вышеописанный случай.

По задумке Гибатдинова, проект поможет бороться с формированием "детских дач", когда недобросовестные опекуны массово берут детей под опеку для получения льгот.

"Неприятный случай произошел в Ульяновской области и при нашем содействии этих детей изъяли – семерых. Сейчас почти все ребята обрели свой дом", – подчеркнул политик.

Тем временем в конце сентября прошло I чтение ГД, на котором был принят законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданам стран, в которых разрешена смена пола. Изменения предлагают внести в Семейный кодекс России.

Так, он будет дополнен нормами, подчеркивающими отказ в усыновлении лицам, которые прибегли к смене пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, а также те, которые внесли изменения в документы, удостоверяющие личность, но без соответствующего медицинского вмешательства.