ГД приняла в I чтении проект о запрете усыновлять детей в страны, где разрешена смена пола

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГД приняла в I чтении законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданам стран, в которых разрешена смена пола. Автором инициативы стала группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Изменения предлагают внести в Семейный кодекс России. Так, он будет дополнен нормами, подчеркивающими отказ в усыновлении лицам, которые прибегли к смене пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, а также те, которые внесли изменения в документы, удостоверяющие личность, но без соответствующего медицинского вмешательства.

По словам авторов, проект направлен на реализацию госполитики для исключения возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). При этом под запрет подпадают в основном страны НАТО, так как большинство государств – участников Альянса как раз и разрешают смену пола на законодательном уровне, уточнятся в пояснительной записке.

Володин внес в Госдуму соответствующий законопроект в середине июля. По его словам, предложение принять такое решение нашло широкую поддержку. Председатель ГД назвал такой запрет правильным и закономерным шагом в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства.

В частности, инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Эстонии.

Кроме того, Володин обратил внимание, что в Европе и США процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.