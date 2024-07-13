Володин: ГД рассмотрит запрет на усыновление детей из РФ для граждан стран со сменой пола

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Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, который запрещает усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, предложение принять такое решение нашло широкую поддержку. Володин назвал такой запрет правильным и закономерным шагом в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства.

В частности, инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.

"Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах", – заявил спикер Госдумы.

Он обратил внимание, что в Европе и США процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.

Ранее законопроект о запрете усыновления в страны, где разрешено сменить пол, был проработан со всеми профильными ведомствами и министерствами. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев подчеркивал, что этот проект защищает права граждан на сохранение идентичности.

В свою очередь, детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова заявляла, что за два года количество российских детей, усыновленных иностранцами, сократилось на 90%. По ее словам, в прошлом году детей из РФ усыновляли граждане Италии и Франции. С этими странами у России заключены договоры о сотрудничестве в области усыновления детей, отмечала Львова-Белова.