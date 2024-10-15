ГД приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума одобрила закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в РФ. Инициатива поступила на рассмотрение в нижнюю палату парламента еще в ноябре прошлого года.

Законопроект разработали депутат Виктор Водолацкий и группа сенаторов, состоящая из Андрея Клишаса, Ирины Рукавишниковой и Юрия Валяева.

Новый закон закрепляет, что право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее трех лет в браке с гражданином РФ, постоянно проживающим в стране. Эти поправки предложили внести во втором чтении спикер ГД Вячеслав Володин и председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

При этом вид на жительство в упрощенном порядке может получить иностранец, у которого есть ребенок с российским гражданством, который постоянно живет в стране и его другой родитель имеет гражданство РФ, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории РФ с этим ребенком или другим родителем не менее трех лет до дня обращения.

Также вид на жительство и разрешение на временное проживание могут аннулировать, если суд отменил усыновление или признал недействительной запись акта об установлении отцовства, а также если инстанция признала брак, который был основанием для получения документа, недействительным.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять 17 октября в первом чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и незаконную регистрацию иностранцев.

В рамках законопроекта в число нарушений войдет нарушение правил въезда в страну, условий миграционного учета, передвижения или порядка выбора места жительства, транзитного проезда через РФ, а также незаконная трудовая деятельность. В случае выявления подделок документов и нелегальной регистрации иностранцев юридические лица будут наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а при повторном нарушении – от 10 до 60 миллионов рублей.

