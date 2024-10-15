Комитет ГД одобрил проект о штрафах до 60 млн руб за фиктивную регистрацию мигрантов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять 17 октября в первом чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и незаконную регистрацию иностранцев. Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике и вице-спикер Ирина Яровая, а также лидеры всех парламентских фракций и депутаты нижней палаты парламента. Данную инициативу уже поддержал кабмин, Верховный суд, Генпрокуратура и СК РФ.

В рамках законопроекта в число нарушений войдет нарушение правил въезда в страну, условий миграционного учета, передвижения или порядка выбора места жительства, транзитного проезда через РФ, а также незаконная трудовая деятельность. В случае выявления подделок документов и нелегальной регистрации иностранцев юридические лица будут наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а при повторном нарушении – от 10 до 60 миллионов рублей.

Комитет Госдумы по госстроительству также рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о признании организации незаконной миграции особо тяжким преступлением, который был внесен на рассмотрение в начале октября. Законопроект подготовили спикер ГД Вячеслав Володин, депутат Ирина Яровая и лидеры всех парламентских фракций. Его также поддержали Верховный суд, кабмин, Генпрокуратура и СК РФ.

