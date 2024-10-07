Кадыров заявил о разочаровании ужесточением миграционной политики в России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что некоторые меры в области ужесточения миграционной политики в России его разочаровывают. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Внимательно слежу за стремительно развивающейся в нашей стране ситуацией, связанной с ужесточением миграционной политики. Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают. Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами", – отметил глава республики.

Как подчеркнул Кадыров, причиной появления проблемы является отсутствие своевременного контроля. При этом выдворением граждан ее не решить, уточнил он. В связи с этим глава Чечни призвал прекратить такие подходы и разработать точечное решение.

"Главное – понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше. И это важно", – указал он.

Ранее представитель МВД Ирина Волк рассказала, что иностранных граждан, не владеющих русским языком, но имеющих сертификаты о его знании, могут лишить миграционного статуса, а также отказать им в гражданстве РФ. Она уточнила, что за последние три года было выявлено около 14 тысяч случаев предоставления поддельных сертификатов при оказании государственных услуг по выдаче разрешительных документов.

С начала 2024 года МВД отменило более 43 тысяч патентов мигрантов, которые не уведомили о своей работе в установленный срок. Такой показатель был достигнут из-за изменения в Федеральном законе "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

