МВД РФ аннулировало более 43 тысяч патентов для трудовых мигранов с начала года

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Более 43 тысяч патентов иностранных граждан, которые не уведомили о своей работе в установленный срок, отменили органы внутренних дел РФ с начала 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк заявила, что по сравнению с предыдущим годом количество аннулированных патентов увеличилось в три раза. Такой показатель был достигнут из-за изменения в Федеральном законе "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который вступил в силу с 7 января текущего года.

Теперь иностранные граждане должны в течение двух месяцев после получения патента сообщить о начале трудовой деятельности в орган МВД России, выдавший патент.

Трудовые мигранты могут подать уведомление по почте с уведомлением о вручении, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или в филиал ФГУП "ПВС" МВД России.

Однако, если уведомление не подано, иностранный работник теряет право находиться и работать в России. В таком случае он обязан покинуть страну, а если он этого не сделает, его могут депортировать из России принудительно, заключила Волк.

Ранее Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь границу РФ. Эксперимент начнется в декабре 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года.

Эксперимент пройдет в два этапа: на первом иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию, на втором – смогут заранее сдать ее через специальное приложение и подать заявление для безвизового въезда.