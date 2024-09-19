МВД введет экспериментальные методы проверки иностранцев в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 декабря 2024 года в аэропортах Москвы начнут проводить экспериментальную проверку иностранцев по фотографиям и отпечаткам пальцев. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой в беседе с "Коммерсантом".

После того как метод будет опробован, правительство совместно с ФСБ рассмотрит вопрос о его внедрении на всех пограничных переходах.

Горовой отметил, что Москва была выбрана для проведения эксперимента, поскольку она является центром притяжения иностранных граждан и крупным транспортным узлом.

С декабря 2021 года действуют правила, согласно которым трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в РФ на длительный срок, должны проходить дактилоскопию – идентификацию по рисункам отпечатков пальцев, фотографирование и медосмотр.

Трудовые мигранты должны пройти эти процедуры в течение 30 дней. После дактилоскопии они получают пластиковые карты с чипом, содержащим их фото и отпечатки пальцев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты готовят законодательные инициативы по регулированию вопросов миграционной политики. Они предлагают увеличить время нахождения в браке для получения российского гражданства. Володин заявил, что в рамках готовящегося законопроекта рассматривается срок нахождения в браке от трех до четырех лет.