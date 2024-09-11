Володин: предлагается увеличить время нахождения в браке для получения гражданства РФ

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Депутаты Госдумы готовят законодательные инициативы по регулированию вопросов миграционной политики. Они предлагают увеличить время нахождения в браке для получения российского гражданства, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года. Брак от этого только станет крепче", – подчеркнул Володин.

По словам председателя Думы, проект уже прошел первое чтение. Он отметил, что в текущем году были приняты жесткие меры, в соответствии с которыми нарушители выдворяются из страны и им запрещается въезд.

Также Володин заявил, что человек, который приехал в Россию для работы, не может везти с собой членов семьи. Этот законопроект может быть поддержан большинством парламентариев.

Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в России. По ее словам, словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе.

