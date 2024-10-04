Премьер Таджикистана обеспокоен ситуацией вокруг граждан республики в РФ

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Нелегальной миграции в России больше не будет. Об этом заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает РИА Новости.

При этом Хуснуллин отметил, что стране нужны трудовые ресурсы, но "это все будет делаться абсолютно легально". По его словам, России и Таджикистану надо организовать подрабочую группу, которая распишет все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран.

Российский вице-премьер подчеркнул, что с февраля 2024 года в этой сфере серьезно меняется законодательство России, поэтому сейчас важно провести большую разъяснительную и организационную работу, в ходе которой будет между странами будет налажен обмен информацией.

В свою очередь, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в Душанбе обеспокоены "тенденцией повсеместного нарушения основных прав и свобод" таджикских граждан при проведении миграционных мероприятий в России. По его словам, увеличиваются случаи недопуска, запрета на въезд и депортации граждан Таджикистана под расплывчатой формулировкой "обеспечение безопасности".

Между тем, по его словам, увеличиваются запросы работодателей из России для направления таджикских трудовых ресурсов. Он подчеркнул, что недавно Таджикистан с этой целью посетила крупная делегация Татарстана.

МВД России ранее аннулировало более 43 тысяч патентов для трудовых мигранов. Такой показатель был достигнут из-за изменения в Федеральном законе "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который вступил в силу с 7 января текущего года.

