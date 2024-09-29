Володин: ГД на следующей неделе начнет рассматривать 5 проектов о миграционной политике

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Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению 5 законопроектов, посвященных совершенствованию миграционной политики, рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Вновь возвращаемся к разговору о совершенствовании миграционной политики. На следующей неделе приступим к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся этой сферы. Они проходят необходимые согласования. Первого октября, во вторник, планируем их внести", – уточнил парламентарий в своем телеграм-канале.

Проекты, о которых идет речь, предлагают признать совершение преступления человеком, который находится на территории России незаконно, отягчающим обстоятельством.

Кроме того, к числу особо тяжких преступлений может быть отнесена организация незаконной миграции, которая была организована группой или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Законопроекты предлагают установить в этом случае наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф от 3 до 5 миллионов рублей и лишение права работать на некоторых должностях.

Вместе с тем инициативы подразумевают установление мер повышенной ответственности за изготовление или оборот поддельных документов. Такое же решение могут принять в отношении преступлений, связанных с фиктивной регистрацией и постановкой граждан других стран на учет.

"За это будет предусмотрено наказание: в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет; для юридических лиц – штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией; за повторное совершение – от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией", – пояснил Володин.

Также, по его словам, планируется ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, на который размещены предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов, а также реализации поддельных документов. Вместе с тем в стране могут полностью запретить участие посреднических организаций в приеме экзаменов у иностранных граждан.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил и рекомендовал палате принять поправки, увеличивающие срок нахождения в браке с гражданином России до трех лет для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке.

