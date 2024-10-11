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11 октября, 12:36

Политика

Комитет ГД одобрил проект о признании организации незаконной миграции тяжким преступлением

Фото: телеграм-канал “Столичный СК”

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять законопроект о признании организации незаконной миграции особо тяжким преступлением. Документ опубликован в думской электронной базе.

Кроме того, Совету Госдумы было предложено включить его в проект для рассмотрения в первом чтении 15 октября.

Инициатива о признании организации незаконной миграции особо тяжким преступлением была внесена в ГД в начале октября. Законопроект подготовили спикер ГД Вячеслав Володин, депутат Ирина Яровая и лидеры всех парламентских фракций. Его поддержали Верховный суд, кабмин, Генпрокуратура и СК РФ.

Речь идет об организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на российской территории.

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