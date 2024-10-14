"Интерфакс": в РФ одобрен закон о блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов

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Российское правительство поддержало законопроект о внесудебной блокировке сайтов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов. Об этом "Интерфаксу" заявил знакомый с документом источник по итогам заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Проект закона внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Инициатива предусматривает внесение изменений в статьи 106 и 151 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Согласно законопроекту, блокировать предлагается информацию в интернете, "содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции".

Ранее комитет ГД по госстроительству рекомендовал палате принять законопроект о признании организации незаконной миграции особо тяжким преступлением. Документ был подготовлен Володиным, депутатом Ириной Яровой и лидерами парламентских фракций. Его поддержали Верховный суд, правительство, Генпрокуратура и СК России.

Речь идет об организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ.