"Интерфакс": в РФ одобрен закон о блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов

14 октября, 16:11Политика
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Российское правительство поддержало законопроект о внесудебной блокировке сайтов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов. Об этом "Интерфаксу" заявил знакомый с документом источник по итогам заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Проект закона внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Инициатива предусматривает внесение изменений в статьи 106 и 151 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Согласно законопроекту, блокировать предлагается информацию в интернете, "содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции".
Ранее комитет ГД по госстроительству рекомендовал палате принять законопроект о признании организации незаконной миграции особо тяжким преступлением. Документ был подготовлен Володиным, депутатом Ириной Яровой и лидерами парламентских фракций. Его поддержали Верховный суд, правительство, Генпрокуратура и СК России.
Речь идет об организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ.
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